Xetra-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,609 EUR +0,02% (01.03.2017, 12:13)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,633 EUR +0,77% (01.03.2017, 12:34)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z. B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über 12 eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u. a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (01.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktie ist eine spannende Wette! AktienanalyseJochen Kauper, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", hält die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse für eine spannende Wette.Der Aktienprofi hoffe, dass die BYD-Aktie nun drauf und dran sei, aus der längere Zeit dauernden Seitwärtsbewegung nach oben auszubrechen. Sie versuche jetzt, die 200-Tage-Linie zu knacken.Die Zahlen von BYD seien laut dem Börsenexperten wirklich gut gewesen. BYD sei der größte Elektroauto-Bauer der Welt. Da steckt schon Power dahinter, glaubt Jochen Kauper von "Der Aktionär".Sollte die BYD-Aktie die 200-Tage-Linie nachhaltig überwinden, würde der Aktienprofi die Position aufstocken.Börsenplätze BYD-Aktie: