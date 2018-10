Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,80 EUR +2,84% (05.10.2018, 13:09)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,78 EUR +1,94% (05.10.2018, 13:26)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (05.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."China ist dabei ein Musterland für Ökologie zu werden. Elektroautos sollen dabei eine wichtige Rolle spielen", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gesagt. Dabei gebe es einige Autobauer, die man auf der Watchlist haben sollte.BYD etwa sei ein breit aufgestellter Automotive-Konzern. Er baue neben Autos mit Verbrennungsmotor auch Elektroflitzer und E-Busse. Besonders interessant hierbei: BYD baue das Herzstück des Elektroautos, die Batterien, selbst. Im Gegensatz dazu würden die deutschen Autobauer immer mehr ins Hintertreffen geraten, weil sie mit dem Aufbauen eigner Produktionsstätten viel zu zögerlich seien.Die BYD-Aktie sei nach dem starken Anstieg letztlich von 4,80 Euro auf 6,20 Euro in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Er könne das Papier durchaus auf das Ausbruchsniveau bei umgerechnet 5,50 Euro zurückführen. Falle es unter diese Marke, liege die nächste Unterstützung bei 5,23 Euro.BYD sei ein breit aufgestellter Automotive-Konzern mit Standbeinen in spannenden Wachstumsmärkten. Der Konkurrenzkampf werde stärker, keine Frage. Mit Geely, Byton und NIO habe BYD im Heimatmarkt ernst zu nehmende Konkurrenz. Auch in Sachen Batterieproduktion müsse BYD nicht nur auf CATL aufpassen.Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät die BYD-Aktie zu halten. Den Stoppkurs sollte man bei 4,65 Euro setzen. (Analyse vom 05.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link