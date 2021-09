Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP feiere ein überraschendes Comeback. Die steigenden Ölpreise würden dem britischen Gas- und Öl-Konzern voll in die Karten spielen. Jetzt habe die OPEC einen Öl-Ausblick bis 2045 präsentiert. Bei einem angenommenen Wirtschaftswachstun von jährlich 3% würde der Primär-Energiebedarf bis 2045 um 28% steigen. Wie die Experten der UBS schreiben würden, bleibe Öl dabei die Hauptenergiequelle. 76% der insgesamt wachsenden Fahrzeugflotte werde auch 2045 trotz Elektroauto-Offensiven noch fossil betankt und der Bedarf an Öl auch wegen Bedarf der Chemiebranche um fast 20% steigen. Die Aussichten für BP seien also ziemlich gut. Die Aktie sei dazu auch noch günstig bewertet und der Chart sehe derzeit sehr ansprechend aus, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.09.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,888 EUR +0,10% (29.09.2021, 14:18)