Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,5125 EUR -0,37% (04.03.2021, 12:46)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,5065 EUR -1,09% (04.03.2021, 12:32)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,03 GBP +0,06% (04.03.2021, 12:34)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach einem bisher positiven Wochenverlauf würden die Anteilscheine des britischen Öl- und Gasproduzenten BP im frühen Handel wieder nachgeben. Der Fokus der Anleger richte sich nun ganz auf ein Ereignis: Das Treffen der OPEC+. Der Rohölverbund berate über seine künftige Förderpolitik.Angesichts einer allgemein erwarteten Konjunkturerholung würden viele Analysten mit einer Anhebung der Produktion rechnen (erwartet würden in etwa 500.000 Barrel pro Tag), die wegen der Corona-Pandemie seit längerem künstlich begrenzt werde. Allerdings gebe es noch keine einheitliche Position unter den Förderstaaten.Der Ölgigant Saudi-Arabien trete Medienberichten zufolge für ein vorsichtiges Vorgehen ein, während das ebenfalls sehr bedeutsame Russland die Produktion etwas stärker anheben wolle. Russlands Ölminister Alexander Nowak begründe die Position seines Landes mit der Lage am Ölmarkt, die sich wesentlich verbessert habe. Neben der Produktion des gesamten Verbunds gehe es auch um die Frage, wie Saudi-Arabien mit seiner unilateralen Produktionskürzung, die zur zusätzlichen Marktstützung vorgenommen worden sei, verfahren wolle.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: