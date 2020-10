Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,296 EUR +0,46% (23.10.2020, 15:34)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,292 EUR +1,39% (23.10.2020, 15:16)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

206,10 GBp +2,33% (23.10.2020, 15:21)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (23.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nachdem die Aktien von Energiekonzernen wie BP oder Total bereits im gestrigen Handel deutlich hätten zulegen können, gehe es auch heute wieder etwas nach oben. Zu verdanken hätten dies die Aktionäre vor allem einem Statement aus Russland.Denn angesichts der schwachen Nachfragesituation habe Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, dass sein Land zu weiteren Förderkürzungen bereit sei, falls dies notwendig werden sollte. Russland gehöre dem Verbund Opec+ an, der seit längerem versuche, mit Förderbegrenzungen die Ölpreise zu stützen.Am Morgen hätten die Rohöl-Preise noch leicht unter Druck gestanden. Robuste Stimmungsdaten für die Industrie in der Eurozone hätten die Preise jedoch zuletzt gestützt. Der Indikator für Oktober habe auf eine sich fortsetzende Erholung im verarbeitenden Gewerbe hingedeutet.Aus Sicht von Marktbeobachtern würden jedoch nach wie vor die Risiken überwiegen: "Von der Nachfrageseite gibt es angesichts extrem hoher Neuinfektionen mit Covid-19 - gestern stieg diese Zahl weltweit auf fast 500.000 - wenig Unterstützung", habe es von Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Commerzbank, geheißen. "Daneben komme auch von der Angebotsseite erhöhter Preisdruck, da neben Libyen auch im Iran eine Erhöhung der Förderung im Raum stehe."Bei der BP-Aktie sollten engagierte Anleger den Stopp bei 2,10 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link