Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,6565 EUR +0,62% (17.03.2021, 15:32)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,683 EUR +1,15% (17.03.2021, 15:17)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

315,05 GBp +1,22% (17.03. 2021, 15:19)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Das Papier des britischen Konzerns könne am Mittwoch wieder leicht zulegen. Das sei eine durchaus starke Leistung des Dividendentitels, denn die Ölpreise würden heute erneut sinken und hätten damit an die Kursverluste seit Beginn der Woche angeknüpft.Marktbeobachter hätten auf Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA) verwiesen. Der Interessenverband führender Industriestaaten gehe nicht von einer Zeitenwende am Rohölmarkt mit drastisch steigenden Preisen aus. Die IEA trete damit Erwartungen von einigen einflussreichen US-Banken entgegen, die unlängst von einem neuen Superzyklus gesprochen hätten. Im Gegensatz zu den Bankanalysten z.B. von Goldman Sachs sehe die IEA ein ausreichendes Angebot an Erdöl, das starken Preisanstiegen entgegenstehe.Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse an den Rohstoffmärkten verstärkt auf die US-Notenbank FED richten, die am Abend geldpolitische Entscheidungen veröffentlichen werde. Allgemein werde nicht mit einem Kurswechsel der FED gerechnet, allerdings sehe sich die Notenbank mit einem deutlichen Anstieg der Marktzinsen konfrontiert. Bisher lasse sie die Entwicklung laufen, was die Stimmung an den Märkten zeitweise deutlich belastet habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: