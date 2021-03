Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,7335 EUR -0,68% (08.03.2021, 09:58)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,73 EUR +1,08% (08.03.2021, 09:45)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

320,40 GBp +0,50% (08.03.2021, 09:45)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Eine überraschende Entscheidung der OPEC+ habe in der Vorwoche für einen kräftigen Ölpreisanstieg und bei den Aktien von Royal Dutch Shell und BP für satte Kursgewinne gesorgt. Und auch in der heute beginnenden Handelswoche würden die Preise für Brent, WTI & Co weiter anziehen. Dies liege jedoch nicht mehr nur an der Förderpolitik des Ölkartells, sondern einer kriegerischen Auseinandersetzung.So hätten die Ölpreise nach einem weiteren Angriff auf Produktionsanlagen des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sei dabei erstmals auf mehr als 70 US-Dollar geklettert. Zuletzt habe der Brent-Preis bei 70,97 Dollar und damit 1,61 Dollar höher als am Freitag gelegen. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,49 Dollar auf 67,58 Dollar gestiegen. Damit hätten die Ölpreise an die jüngste Rally angeknüpft. Der Brent-Preis sei seit Ende Oktober um fast 90 Prozent angestiegen. Im Vergleich zum Tief im Corona-Crash im März und April 2020 betrage das Plus rund 55 Dollar.Die zu Wochenbeginn erneut kräftig anziehenden Ölpreise dürften den Kursen von Shell und BP im heutigen Handel weiteren Rückenwind verleihen. Die immer noch relativ günstig bewerteten Dividendenperlen würden attraktiv bleiben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: