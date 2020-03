Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,843 EUR +3,67% (10.03.2020, 09:45)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

329,05 GBp +3,41% (10.03.2020, 09:45)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (10.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).Entgegen der Analystenerwartungen hätten sich die OPEC und ihre Kooperationspartner (v.a. Russland) am Freitag (06.03.) nicht auf eine noch deutlichere Senkung der Fördermenge einigen können. Gleichzeitig sei auch die bestehende Fördermengenkürzung per 01.04. obsolet. Der ohnehin gut versorgte Rohölmarkt werde damit bei einer sinkenden Nachfrage (jüngste IEA-Prognose, erster Rückgang seit 2009 wegen Covid-19) mit einem zusätzlichen Angebot konfrontiert sein. Entsprechend seien die Ölpreise (u.a. Brent am 06.03.: -9%; am 09.03.: -24%; seit Jahresbeginn: -47%) sehr stark eingebrochen. Die Ertragsaussichten für BP hätten sich damit nach Meinung des Analysten zumindest kurzfristig deutlich eingetrübt (mittel- und langfristig Chance durch Marktbereinigung und/oder neue Vereinbarung der OPEC+ sowie Schweinezyklus). Diermeier erwarte, dass BP mit Investitionskürzungen, Kostensenkungen sowie der Wiedereinführung der Scrip-Dividenden-Option reagieren werde.Diermeier habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2020e: 0,15 (alt: 0,50) USD; EPS 2021e: 0,33 (alt: 0,55) USD). Die Dividendenrendite sei nach Ansicht des Analysten attraktiv.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BP-Aktie (09.03.: -19%; Aufwärtspotenzial: >15%) weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 5,50 auf 3,90 GBP gesenkt. (Analyse vom 10.03.2020)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,82 EUR +0,79% (10.03.2020, 09:58)