Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,358 EUR +1,22% (19.10.2020, 09:27)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,352 EUR +0,45% (19.10.2020, 09:12)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

210,2331 GBp +1,22% (19.10.2020, 09:27)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (19.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Öl- und Gasproduzent habe kürzlich sehr ehrgeizige Klimaziele verkündet. Demnach solle bis 2050 die Förderung von fossilen Brennstoffen praktisch komplett gestoppt werden. Was bedeute dies für das riesige Tankstellennetz des Konzerns, zu dem in Deutschland 2.386 Aral-Stationen gehören würden?Für BPs Konzernchef Bernard Looney sei die Antwort klar: Die Tankstellen würden weiterhin genutzt werden. Jedoch habe er im Interview mit der "Welt" betont, dass man "eine völlige Neudefinition dessen, was eine Tankstelle ist" benötige. So könnten die tausenden BP- und Aral-Stationen rund um den Globus eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen.Demnach könnten die Tankstellen dann neben Ladestationen auch andere Dienste leisten, wie etwa als zentrale Punkte für Sharing-Modelle oder den öffentlichen Personennahverkehr fungieren würden. "Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung lebt nicht weiter als 20 Minuten von einer Aral-Tankstelle entfernt." Dies sei laut Looney eine gute Basis für BP.Wie erfolgreich BPs massiver Umbau in den kommenden Jahrzehnten ablaufen werde, stehe aktuell natürlich noch komplett in den Sternen. Die BP-Aktie bleibe daher ein heißes Eisen. Da sich die Dividendenperle derzeit in einem stabilen Abwärtstrend befindet, drängt sich ein Kauf vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die BP-Aktie bereits im Depot habe, sollte den Stoppkurs bei 2,10 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: