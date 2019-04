LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär" die Aktie des Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Vom Chart her sehe es bei BP sehr gut aus. Die BP-Aktie kämpfe sich an das Mehrjahreshoch ran. Sollte es übersprungen werden, dann wäre über sehr lange Zeit kein Widerstand mehr da. Was die fundamentalen Aspekte betreffe, sei BP unter den großen Öl- und Gas-Konzernen derjenige, der die meisten neuen Projekte an den Start gebracht habe. BP wachse mit am schnellsten, habe das schönste Chartbild, die höchste Dividendenrendite und eine starke Bilanz.BP ist der Favorit von "Der Aktionär" und die BP-Aktie ist ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.04.2019)Das vollständige Interview mit Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BP-Aktie:Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:6,543 EUR +0,74% (01.04.2019, 16:39)