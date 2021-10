Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Kasse klingele weiter bei BP. Denn die Öl- und Gaspreise hätten sich in den vergangenen Monaten kräftig erhöht. Und der aktuelle Kursverlauf von WTI, Brent & Co dürfte in der Zentrale des britischen Energieriesen weiterhin für Freude sorgen. Denn die Rally gehe weiter. So hätten die Ölpreise auch am Freitag im frühen Handel spürbar zugelegt.Bis zu den in dieser Woche markierten mehrjährigen Höchstständen sei es nicht mehr weit. Am Morgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,95 US-Dollar gekostet. Das sei genau ein Dollar mehr als am Donnerstag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,10 Dollar auf 79,40 Dollar gestiegen.Haupttreiber der Rohölpreise bleibe die angespannte Versorgungslage. Sie habe die Preise in dieser Woche auf mehrjährige Höchststände getrieben, bevor eine Korrektur eingesetzt habe. Ausschlaggebend hierfür seien Äußerungen aus Russland gewesen, die eine hohe Gasversorgung Europas nahegelegt hätten. Die derzeit hohen Gaspreise würden sich Experten zufolge auch am Ölmarkt bemerkbar machen, da Erdöl in Grenzen als Gasersatz dienen könne.Für zeitweise Belastung hätten zuletzt auch Spekulationen gesorgt, dass die USA einen Teil ihrer strategischen Erdölreserven freigeben könnten. Am Donnerstag habe jedoch das Energieministerium klargestellt, dass dies derzeit nicht geplant sei. Daraufhin hätten die Ölpreise spürbar angezogen.Anleger können daher weiterhin investiert bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 3,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 08.10.2021)Mit Material von dpa-AFX