7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,08 EUR +1,59% (08.11.2021, 16:01)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,078 EUR +0,79% (08.11.2021, 15:49)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

348,25 GBp +0,83% (08.11.2021, 15:51)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Trotz der verstärkten Bemühungen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die Reduzierung der CO2-Emissionen voranzutreiben, könne sich die Welt nicht von heute auf morgen ändern, und daher würden Erdöl und Erdgas noch jahrzehntelang Teil des Energiemixes bleiben. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die OPEC+ weiterhin eine aktive Rolle bei der Steuerung des weltweiten Rohölangebots spielen werde. Daher würden sie auch davon ausgehen, dass der Preis für Brent im Jahr 2022e über USD 70 je Fass liegen und dann allmählich auf USD 65 je Fass im Jahr 2025e sinken werde.Die weltweite Nachfrage nach Erdgas dürfte 2022e aufgrund der Erholung des industriellen Verbrauchs nach Überwindung von COVID-19 und des globalen Trends zur Nutzung sauberer Energiequellen für die Stromerzeugung stark bleiben. Daher würden die Analysten einen Erdgaspreis von EUR 50 / MWh im Jahr 2022 prognostizieren.Die hohen Öl- und Gaspreise dürften die Upstream-Erträge von BP stützen, die 2021e mehr als 75% zum konsolidierten Betriebsergebnis beitragen dürften.BP habe im 3. Quartal 21 ein unerwartet hohes Betriebsergebnis gemeldet. Infolge der starken Cash-Generierung im dritten Quartal habe das Management den Markt positiv überrascht, indem es für das vierte Quartal 21 Aktienrückkäufe in Höhe von USD 1,25 Mrd. angekündigt habe, die solcherart höher als erwartet ausgefallen seien. Die Analysten sähen darin ein klares Zeichen für das Vertrauen von BP in die mittelfristigen Aussichten und die künftige Gewinnentwicklung.Im Einklang mit der langfristigen Entwicklungsstrategie von BP wolle das Unternehmen seine Ölproduktion in den nächsten zehn Jahren um 40% senken und gleichzeitig die Investitionen in kohlenstoffarme Technologien deutlich erhöhen. Bis 2030 wolle das Unternehmen 50 GW an erneuerbarer Energiekapazität in Betrieb haben. Die negativen Auswirkungen der geringeren Rohölproduktion sollten durch Kostenoptimierungsprogramme und die Konzentration von BP auf hochwertige Ölfelder ausgeglichen werden.Die Analysten würden nicht glauben, dass die "Shale Party" in den USA vorbei sei und sähen eine steigende Wahrscheinlichkeit für ein höheres Angebot an Rohöl in den Jahren 2022-23e.Ein weiterer mittelfristiger Risikofaktor für die globale Ölversorgung bleibe die künftige Versorgung aus dem Iran, der derzeit das Atomabkommen neu verhandle. Bislang seien nur geringe Fortschritte erzielt worden, allerdings hätten die iranischen Behörden ihre Bereitschaft zur Wiederaufnahme der Gespräche signalisiert.Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, haben BP auf "Kauf" hochgestuft und ihr neues Kursziel auf 400 GBp festgelegt. Basierend auf dem Bloomberg-Konsens werde BP derzeit mit einem durchschnittlichen EV/EBITDA 2022-23e von 4,3x gehandelt. Die Analysten seien der Ansicht, dass die nachgewiesene Fähigkeit von BP, das derzeit günstige Marktumfeld zu nutzen, sein Engagement zur Steigerung der Aktionärsrenditen sowie die zunehmende Bedeutung kohlenstoffarmer Projekte bei der Erwirtschaftung künftiger Erträge höhere Handelsmultiplikatoren rechtfertigen könnten. (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: