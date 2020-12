Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,011 EUR -1,62% (07.12.2020, 10:45)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,012 EUR -1,97% (07.12.2020, 10:32)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,74 GBP -0,10% (07.12.2020, 10:36)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (07.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es bleibe spannend am Ölmarkt. Nachdem in der vergangenen Woche durch den Deal der OPEC+-Staaten die Risiken auf der Angebotsseite hätten verringert werden können, würden die Aktionäre von Shell, BP & Co nun gespannt darauf blicken, wie sich die Nachfrageseite entwickeln werde. Hierzu habe es zuletzt positive Signale gegeben.So würden die Chancen steigen, dass es in den USA bald doch noch ein Konjunkturpaket gebe, welches die Wirtschaft - und damit natürlich auch die Ölnachfrage - ankurbeln könnte. Joe Biden habe am Freitag erklärt: "Wenn wir jetzt nicht handeln, wird die Zukunft sehr düster sein. (...) Die Amerikaner brauchen Hilfe, und sie brauchen sie jetzt. Und sie brauchen Anfang nächsten Jahres mehr."Ebenfalls mit Spannung würden die Marktteilnehmer die laufenden Brexit-Verhandlungen verfolgen. Sollte es zu einem harten Brexit kommen, würden deutlich negative Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung in Gro0britannien, aber auch in der EU drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: