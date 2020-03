Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,6685 EUR -4,47% (23.03.2020, 11:30)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,646 EUR -4,34% (23.03.2020, 11:14)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

242,00 GBp -3,85% (23.03.2020, 10:31)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (23.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktien von Total, Royal Dutch Shell und BP würden nach deren kräftigen Kursrückgängen aktuell zu den beliebtesten Papieren unter Deutschlands Privatanlegern gehören. Dies liege sicher auch an den hohen Dividendenrenditen. Diese seien aber nicht mehr sicher, zumal nun in einem anderen Geschäftsbereich die Erträge kräftig schrumpfen würden. Denn aufgrund der Tatsache, dass nun immer mehr Länder in Europa und anderen Teilen der Welt das öffentliche Leben fast komplett einstellen würden, sinket die Treibstoffnachfrage in erheblichem Umfang. Dem Ölhändler Vitol zufolge sei z.B. allein in Deutschland mit einem 40%-igen Rückgang der Nachfrage nach Benzin, Diesel & Co zu rechnen.Nun haben einige Konzerne bereits reagiert und ihre Raffineriekapazitäten heruntergefahren. So hätten BP und Total Raffinerien im Ruhrgebiet und nahe Paris bereits heruntergefahren, da das aktuell noch hohe Angebot oftmals nicht mehr auf eine ausreichend hohe Nachfrage treffe.BP & Co würden damit nun auch noch Ertragsrückgänge in einer Sparte drohen, welche die Energieriesen etwa in Zeiten des Ölpreisrutsches von 2014 bis 2016 "über Wasser" gehalten habe. Damals hätten die Konzerne im Petrochemie-, Raffinerie- und Tankstellengeschäft weiter Milliarden verdient, während im Fördergeschäft die Einnahmen weggebrochen seien.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Royal Dutch Shell.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: