Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,952 EUR -0,35% (04.02.2021, 09:26)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,9305 EUR -0,22% (04.02.2021, 09:12)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,58 GBP +0,98% (04.02.2021, 09:15)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Energieriese BP habe in dieser Woche seine Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt - und dabei die Marktteilnehmer enttäuscht. Mit der Aktie sei es daher bergab gegangen. Wie sollten Anleger jetzt handeln? Diese Frage habe natürlich auch Analysten beschäftigt.Die US-Investmentbank Goldman Sachs bleibe jedenfalls äußerst bullish gestimmt. Analyst Michele della Vigna sehe den fairen Wert von unverändert bei 430 Britischen Pence (umgerechnet 4,88 Euro), was einem Aufwärtspotenzial von satten 64 Prozent entspreche. Dementsprechend sei der Dividendentitel auf der "Conviction Buy List" belassen worden. Das vierte Quartal sei durchwachsen gewesen. Der Fokus liege auf 2021 mit besseren Konjunkturaussichten, Selbsthilfemaßnahmen und Aktienrückkäufen.Skeptischer sei hingegen das Analysehaus RBC. Deren Analyst Biraj Borkhataria habe das Kursziel für BP von 310 auf 280 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts von Verschuldung und freien Mitteln dürfte der Ölkonzern mit dem Aktienrückkauf in diesem Jahr noch etwas warten. Der Bewertungsabschlag im Vergleich zum Sektor sei seiner Ansicht nach angebracht.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel für BP indes von 380 auf 350 Pence gesenkt. Das vierte Quartal des Ölkonzerns sei schwächer als erwartet ausgefallen, habe Analyst Thomas Adolff betont. Die Einstufung sei aber dennoch auf "outperform" belassen worden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link