Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

6,004 EUR -1,23% (05.12.2018, 10:27)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

GBP 5,30 -0,38% (05.12.2018, 10:31)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Während es gestern an der Wall Street mit vielen Blue Chips deutlich bergab gegangen sei, hätten sich Energietitel relativ robust gehalten. Unter diesen habe letztlich insbesondere BP positiv herausgestochen. Denn die Aktie sei weiterhin der unter den fünf großen westlichen Energieriesen stärkste Wert. Dieser Ansicht seien auch nach wie vor die Experten von Goldman Sachs, welche die BP-Anteile weiter auf ihrer "Conviction Buy List" belassen würden. Das Kursziel sehe Analyst Michele della Vigna weiterhin bei 750 Britischen Pence (umgerechnet 8,40 Euro), was 25% über dem aktuellen Kursniveau liege. Auch die Experten von RBC würden in BP den "Top-Pick" der Branche sehen und zum Kauf raten. Das Kursziel betrage 700 Pence.Während etwa WTI-Öl ausgehend vom Jahreshoch in der Spitze knapp ein Drittel habe abgeben müssen, seien es bei BP nur 14% gewesen. Daher sollten Investoren im Hinterkopf behalten: Wegen der robusten Entwicklung der Aktie sei es natürlich jetzt wiederum denkbar, dass sie im Zuge einer möglichen Erholung der Ölpreise deutlich weniger zulege, da in diesen Fällen dann meist eher auf die stärker abgestraften Titel gesetzt werde.Für den "Aktionär" bleibe ebenfalls die BP-Aktie der Favorit im Sektor. Dank zahlreicher neuer Projekte erscheine BP für die kommenden Jahre am besten aufgestellt. Und auch gemessen an der Kursentwicklung der letzten zwölf Monate im Vergleich zu Exxon, Chevron, Total und Shell steche die Dividendenperle (aktuelle Rendite: 6%) positiv heraus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an BP, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze BP-Aktie: