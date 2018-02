Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,404 EUR +0,28% (07.02.2018, 12:38)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

479,60 GBp +0,97% (07.02.2018, 12:42)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (07.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).Der bereinigte Nettogewinn (2,11 Mrd. USD) des Q4/2017 (vorläufige Daten) habe über dem Marktkonsens gelegen (1,95 Mrd. USD), sei aber hinter der Analystenerwartung (3,29 Mrd. USD) zurückgeblieben. Die Q4-Dividende sei wie erwartet bei 0,10 USD je Aktie belassen worden. Der freie Cashflow sei das dritte Quartal in Folge positiv gewesen und habe infolge von Desinvestitionen die Dividende gedeckt. Das Gearing sei entsprechend im Quartalsverlauf gesunken (Unternehmensdefinition per 31.12.2017: 27,4%; Ziel: 20% bis 30%).Die Reservedaten stufe Diermeier weiterhin als überdurchschnittlich ein (organische Reserveersatzrate 2017: 143%, statistische Reichweite: 14 Jahre). Für 2018 stelle der Konzern einen Anstieg der Öl- und Gasproduktion (auf bereinigter Basis) von 5% bis 7% y/y in Aussicht. Die Mittelfristziele (bis 2021e) seien bestätigt worden (u.a. Break-even-Ölpreis (freier Cashflow) von 35 bis 40 USD je Barrel). Hier habe in 2017 eine sichtbare Annäherung stattgefunden.Diermeier habe seine Erwartungen teilweise angehoben (u.a. EPS 2018e: 0,44 (alt: 0,40) USD; Dividende je Aktie (DPS) 2018e: unverändert 0,40 USD; EPS 2019e: erstmals 0,49 USD; DPS 2019e: erstmals 0,40 USD).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: