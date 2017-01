London-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.01.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).Der Konzern habe sich mit 10% an ADCO (Abu Dhabi Company for Onshore Operations) beteiligt. Die ADCO-Konzession (Ölfelder Bab, Bu Hasa, Shah und Asab, Resourcen: 20 bis 30 Mrd. Barrel Öläquivalent, Produktion: 1,66 Mio. Barrel pro Tag (BpT)) laufe bis Ende 2054. Bezogen auf die Öl- und Gasproduktion des Konzerns in den ersten neun Monaten (9M) 2016 (3,239 Mio. BpT) bedeute die Beteiligung eine Steigerung um 5%. Abu Dhabi erhalte den Verkaufspreis in BP-Aktien. Hierfür habe BP eine Kapitalerhöhung (392,92 Mio. neue Aktien, entspreche 2% des Grundkapitals) durchgeführt. Der Kaufpreis auf Basis des Emissionspreises von 4,47 GBP je BP-Aktie betrage knapp 2,2 Mrd. USD.Der Analyst habe seine Prognosen im Zuge der Akquisition teilweise erhöht (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2017e: unverändert 0,40 USD). Seit der OPEC-Entscheidung vom 30.11.2016, die Fördermenge zu reduzieren, sei der Titel um 11% gestiegen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, sieht weiteres, aber nur noch moderates Aufwärtspotenzial für die BP-Aktie und stuft sie von "kaufen" auf "halten" herab. Das Kursziel sei aber von 5,50 auf 5,60 GBP erhöht worden. (Analyse vom 02.01.2017)Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,949 EUR +0,46% (02.01.2017, 10:57)