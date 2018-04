London-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (10.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Konzern bleibe bei den deutschen Privatanlegern eine der beliebtesten Energieaktien. Ein Hauptgrund hierfür sei sicherlich die üppige Dividende, die man hier abstauben könne. Aktuell liege die Dividendenrendite bei stattlichen 5,7%.Die BP-Aktie bleibe für konservative Anleger weiterhin ein attraktives Investment. Der Öl- und Gaskonzern verfüge über eine starke Positionierung in vielen lukrativen Märkten, hohe Reserven, eine solide Bilanz und eine starke Kostenstruktur. Die Gewinne dürften weiter sprudeln, wovon die Aktionäre in hohem Maße profitieren sollten. Auch das Chartbild stimme derzeit optimistisch, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2018)