Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 5,50 Buy UBS Jon Rigby 05.03.2018 5,60 Overweight J.P. Morgan Matthew Lofting 05.03.2018 5,70 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 26.02.2018 6,75 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 20.02.2018 5,50 Equal-weight Morgan Stanley Martijn Rats 13.02.2018 5,30 Halten LBBW Achim Wittmann 13.02.2018 6,15 Buy Société Générale Irene Himona 12.02.2018 5,10 Neutral Citigroup Alastair Syme 07.02.2018 5,30 Halten Independent Research Sven Diermeier 07.02.2018 6,10 Neutral Goldman Sachs Michele della Vigna 06.02.2018



Börsenplätze BP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,289 EUR +1,67% (05.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,319 EUR +0,19% (05.03.2018, 18:45)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

470,15 GBp +1,30% (05.03.2018, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.03.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der BP-Aktie (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,75 oder 5,10 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. hat am 6. Februar die Zahlen des 4. Quartals 2017 veröffentlicht.Unter dem Strich verdiente BP 3,4 Mrd. USD nach 115 Mio. USD im Jahr zuvor. Dabei wurden im Jahr 2017 erneut Milliardenbelastungen für die Bewältigung der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko aus dem Jahr 2010 verbucht. Auch die US-Steuerreform trug zu einem Dämpfer bei. Bei dem von Analysten viel beachteten bereinigten Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten schlug sich BP besser als prognostiziert. Mit 2,11 Mrd. USD verdiente BP im Schlussquartal mehr als die Experten erwartet hatten und gut fünfmal soviel wie im Vorjahr.BP hat wie andere Branchenteilnehmer einen der schwersten Abschwünge der Branche hinter sich. Der Kollaps der Ölpreise Mitte 2014 zwang die Konzerne zum Umbau. Um die Kosten zu senken, strichen sie Stellen und dampften teure Projekte ein. Anders als die Wettbewerber muss BP zudem noch immer für die Folgen der Ölpest im Golf von Mexiko aufkommen. Durch die Havarie der BP-Plattform Deepwater Horizon vor knapp acht Jahren flossen Unmengen von Öl ins Meer und verursachten die bisher schwerste Umweltkatastrophe in der US-Geschichte. Elf Menschen kamen damals ums Leben. Für 2017 bezifferte BP die Deepwater-Belastungen auf 5,2 Mrd. USD.BP-Chef, Bob Dudley, bezeichnete 2017 jedoch als eines der stärksten Jahre der Unternehmensgeschichte. Die Öl- und Gasproduktion sei dank neuer Förderprojekte auf dem höchsten Stand seit 2010. Im laufenden Jahr soll sie weiter steigen. Gleichzeitig konnte BP die Verschuldung zurückfahren und begann zum Jahresende hin wieder mit dem Rückkauf eigener Aktien. Bei der Dividende will BP wie im Vorjahr 10 Cent je Aktie ausschütten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Barclays. Die britische Investmentbank hat den Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 6,75 GBP belassen. Trotz eines gewöhnlicherweise schwächeren vierten Quartals hätten sich die Ergebnisse der großen, voll integrierten Ölkonzerne robust entwickelt, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am 20. Februar vorliegenden Studie zur europäischen und US-amerikanischen Öl- und Gasbranche. Die Ausschüttungen im Quartal hätten den höchsten Stand seit dem ersten Quartal 2015 erreicht, auch wenn es da immer noch viel zu tun gebe. Bei BP sehe Rainforth jede Menge Potenzial für zusätzliche Ausschüttungen.Die Reservedaten stufe Diermeier weiterhin als überdurchschnittlich ein (organische Reserveersatzrate 2017: 143%, statistische Reichweite: 14 Jahre). Für 2018 stelle der Konzern einen Anstieg der Öl- und Gasproduktion (auf bereinigter Basis) von 5% bis 7% y/y in Aussicht. Die Mittelfristziele (bis 2021e) seien bestätigt worden (u.a. Break-even-Ölpreis (freier Cashflow) von 35 bis 40 USD je Barrel). Hier habe in 2017 eine sichtbare Annäherung stattgefunden.Nach Ansicht von Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist BP auf dem aktuellen Kursniveau eine der günstigsten Aktie unter den Energie-Blue-Chips. Auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahren könne man hier angesichts der guten Geschäftsperspektiven noch viel Freude haben. Anleger sollten zugreifen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: