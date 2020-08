Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 3,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 11.08.2020 4,00 Neutral Credit Suisse Thomas Adolff 05.08.2020 - In line Evercore ISI Doug Terreson 05.08.2020 3,50 Buy Jefferies & Company Jason Gammel 05.08.2020 2,90 Underperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 05.08.2020 3,70 Buy UBS AG Jon Rigby 05.08.2020 5,00 Kaufen Bernstein Research Oswald Clint 04.08.2020 5,30 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 04.08.2020

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (18.08.2020/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 5,30 oder 2,90 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. hat am 4. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2020 vorgelegt.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. August habe der BP Konzern unterm Strich im zweiten Quartal einen Verlust von 6,68 Milliarden Dollar eingefahren, nach einem Gewinn von 2,8 Milliarden ein Jahr zuvor. Analysten hätten allerdings ein noch schlechteres Ergebnis erwartet. Der Ölkonzern BP senke das erste Mal seit zehn Jahren die Quartalsdividende. BP zahle seinen Aktionären jetzt für das zweite Quartal nur noch 5,25 US-Cent pro Aktie, im Vorquartal seien das noch 10,5 Cent gewesen, wie der Konzern am 4. August in London mitgeteilt habe. Damit liege die Dividende unter dem Wert, den Analysten erwartet hätten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Bernstein Research. Das US-Analysehaus hat die Einstufung für den Titel nach Zahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Auch wenn der Ölkonzern einen milliardenschweren operativen Verlust gemeldet habe, sei dieser dennoch leicht besser als vom Konsens und deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Oswald Clint in einer ersten Reaktion am 4. August.Das Analysehaus RBC wiederum hat das Kursziel für BP nach den aktualisierten Jahreszielen des Ölkonzerns von 250 auf 290 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "underperform" belassen. Es werde Zeit brauchen, bis sich ein möglicher Erfolg der Strategie von BP zeigen werde, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am 5. August vorliegenden Studie. Daher halte der Analyst an seinem Anlageurteil fest. Dennoch sei nun ein Weg vorgegeben und mögliche Investoren könnten selbst entscheiden, ob sie einen Vertrauensvorschuss geben würden oder nicht.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: