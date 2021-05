Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,75 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 30.04.2021 2,85 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 29.04.2021 3,50 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 28.04.2021 3,13 Hold Deutsche Bank James Hubbard 28.04.2021 3,30 Hold Jefferies & Company Giacomo Romeo 28.04.2021 3,55 Buy UBS AG Jon Rigby 28.04.2021 3,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 28.04.2021 4,70 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 27.04.2021 4,40 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 27.04.2021 3,50 Sector-perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 27.04.2021 - Kaufen Raiffeisen Bank International Helge Rechberger, Oleg Galbur 27.04.2021

Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,58 EUR -2,51% (11.05.2021, 14:27)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

3,588 EUR -2,45% (11.05.2021, 14:09)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

308,00 GBp -2,44% (11.05.2021, 14:13)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (11.05.2021/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 4,75 oder 2,85 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. hat am 27. April die Zahlen zum ersten Quartal 2021 bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 27. April berichtete, habe der bereinigte Überschuss im ersten Quartal 2,63 Milliarden Dollar erreicht und damit mehr als dreimal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Damals hätten die Corona-Pandemie und der Ölpreisverfall Jahr deutlich auf den Gewinn gedrückt. Analysten hätten für den Jahresstart 2021 im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet. Das Ergebnis führe der Konzern unter anderem auf höhere Ölpreise und Raffineriemargen zurück.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der britischen Investmentbank Barclays, die die Einstufung für den Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 475 Pence belassen hat. Der Mittelzufluss und der für die Dividenden wichtige freie Mittelzufluss seien wieder auf Vor-Pandemie-Niveaus angekommen, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am 30. April vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Ölkonzernen. Ihre präferierten Aktien seien Total, BP und Galp, wobei Total angesichts einer Dividendenrendite von 7 Prozent nach wie vor ihr "Top Pick" bleibe.Bei Independent Research jedoch wird der BP-Titel mit dem Kursziel von 3,00 GBP und dem Votum "halten" eingestuft. BP habe im ersten Quartal 2021 deutlich vom verbesserten Branchenumfeld (v.a. preisseitig) profitiert. Das bereinigte EPS habe sich deutlich verbessert gezeigt (y/y und q/q) und sowohl die Analystenerwartung als auch den Marktkonsens deutlich übertroffen. Der freie Cashflow habe die Ausschüttung an die Aktionäre gedeckt, weshalb sich das Gearing (per 31.03.) im Quartalsverlauf deutlich verbessert habe. Die Quartalsdividende (0,0525 USD/Aktie) habe dem im Rahmen des Transformationsplans (bis 2025; Ziele überwiegend wiederholt) kommunizierten "langfristigen" Wert und damit den Erwartungen entsprochen. Infolge des Erreichens des Nettoverschuldungsziels (per 31.03.) habe BP für Q2/2021 Aktienrückkäufe im Volumen von rund 500 Mio. USD angekündigt.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 0,42 (alt: 0,36) USD; berichtetes EPS 2021e: 0,52 (alt: 0,36) USD; DPS 2021e: 0,21 USD; EPS 2022e: 0,51 (alt: 0,45) USD; DPS 2022e: 0,21 USD). Die strukturellen Herausforderungen (vom Öl-/Gaskonzern zum Energiekonzern) hätten Bestand. Die Finanzierung des Strukturwandels wird aber durch das verbesserte Umfeld erleichtert, so Sven Diermeier von Independent Research in einer Aktienanalyse vom 28. April.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze BP-Aktie: