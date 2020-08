Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

37,925 EUR +1,00% (12.08.2020, 11:03)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

37,88 EUR +1,04% (12.08.2020, 11:06)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (12.08.2020/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) von "halten" auf "kaufen" hoch und erhöht das Kursziel von 37,50 auf 41 Euro.Die Q2-Zahlen seien besser als erwartet ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröfffentlichten Studie. Ursächlich dafür sei die verbesserte Aufwands-Ertragsquote gewesen, die die deutliche Erhöhung der Risikovorsorge teilweise habe kompensieren können. Die Bilanzkennzahlen hätten auf Quartalssicht eine zum Teil deutliche Verbesserung aufgewiesen. Eine Guidance für 2020 habe die französische Bank nicht bekannt gegeben.Aus Sicht von Lennertz zeige BNP Paribas im europäischen Vergleich eine solide operative Entwicklung und leide relativ wenig unter der derzeitigen Marktlage (Corona-Krise). Weiterhin zeige sich das Institut für das anstehende Ende der Brexit-Übergangsphase im Dezember 2020 vorbereitet. Lennertz behalten zum Großteil seine Prognosen bei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BNP Paribas-Aktie: