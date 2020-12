Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

44,52 EUR -0,12% (08.12.2020, 10:43)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

44,495 EUR -0,02% (08.12.2020, 10:54)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (08.12.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) von "kaufen" auf "halten" herab.In Bezug auf die Übernahmen des Hedgefonds-Geschäfts der Deutschen Bank im September 2019 sehe sich BNP Paribas nun einer vorläufigen Untersuchung der französischen Antikorruptionsbehörde (AFA) ausgesetzt. Wie Bloomberg in einer Mitteilung vom 12.11.2020 schreibe, habe die Bank nach Abschluss der Vereinbarung einem Mittelmann (ehemaliger Banker von Goldman Sachs) mehrere hunderttausend britische Pfund bezahlt, was nun bei einer Routineüberprüfung aufgefallen sei. Auch die britische Finanzaufsicht (FCA) sei diesbezüglich informiert worden. Ob eine vollständige Untersuchung eingeleitet werde, habe die AFA jedoch noch nicht sagen können. Eine Einschätzung über finanzielle Auswirkungen (in Form von Strafen) sei nach Erachten des Analysten derzeit nicht möglich. Die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen (Notfallzulassungen teilweise bereits beantragt; Großbritannien wolle Impfprogramm diese Woche starten) würden nach Ansicht des Analysen die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon seines Erachtens besonders die Bankenbranche und damit auch BNP Paribas mit dem teilweise konjunktursensitiven Geschäftsmodell profitieren sollte.Lennertz behalte seine Schätzungen (u.a. EPS 2020e: unverändert 5,00 Euro; DPS 2020e: unverändert 1,90 Euro; EPS 2021e: 5,78 (alt: 5,62) Euro; DPS 2021e: unverändert 2,30 Euro) mehrheitlich bei. Aufgrund des jüngsten deutlichen Kursanstiegs (1M: +34%) und unter Berücksichtigung seiner Dividendenerwartung (1,90 Euro je Aktie) sehe der Analyst im Rahmen der aktuellen Marktlage nur noch einen Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10%.Daher lautet das Rating für die BNP Paribas-Aktie neu "halten" (alt: "kaufen"), so Jan Lennertz, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 44 Euro auf 46 Euro erhöht. (Analyse vom 08.12.2020)Börsenplätze BNP Paribas-Aktie: