Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



Das französische Finanzinstitut BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) entstand im Jahr 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Es bietet universelle Leistungen aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft weltweit an. Über ein dichtes Netz an Zweigstellen sowie Online-Banking vermarktet das Finanzinstitut zahlreiche Produkte aus dem Finanzierungs- und Anlagenbereich. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in die drei Bereiche: Corporate and Institutional Banking, Retail Banking und Investment Solutions. (18.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" gehört die Aktie der BNP Paribas S.A. (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) zu den Basisinvestments im europäischen Bankensektor.Das vergangene Jahr habe eine Outperformance für europäische Bank-Aktien geliefert. Mit einer anhaltend hohen Inflation und einer Zinswende in den USA starte 2022 ebenfalls positiv für den Sektor. Gut positioniert sei die französische BNP Paribas, zuletzt habe auch der Chart Argumente geliefert, die für einen Einstieg sprächen.Die britische Investmentbank Barclays habe die Einstufung für BNP Paribas auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 61,10 Euro belassen. Erstmals seit einer Dekade würden die Sparbuchzinsen in Frankreich wieder erhöht, habe Analyst Omar Fall in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Für die Finanzhäuser sei dies zunächst mit steigenden Kosten verbunden, sie reflektierten aber die Inflation und steigende Marktzinsen, was in der Breite klar positiv für die Branche sei.BNP sei derzeit mit einem für 2022 erwarteten KGV von etwa 9 immer noch günstiger als der Gesamtsektor mit 10. Zudem komme man sehr gut durch die Pandemie und dürfte im laufenden Jahr das Ausschüttungsziel für die Dividenden erhöhen. Aktuell werde eine Rendite zwischen fünf und sechs Prozent erwartet.Zinswende in den USA, höhere Marktzinsen in der Eurozone und ein breites Geschäftsmodell: 2022 sollte für die BNP Paribas wieder ein gutes Jahr werden.Die BNP Paribas-Aktie gehört zu den Basisinvestments im europäischen Bankensektor, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Anleger, die noch nicht investiert seien, würden das Chartsignal abwarten. Alle anderen würden dabeibleiben. (Analyse vom 18.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link