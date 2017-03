Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

Kurzprofil BNP Paribas:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (21.03.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF).Das Unternehmen habe auf dem Investorentag die Ziele bis 2020 bestätigt und darüber hinaus nichts Wesentliches vorgestellt. Demnach sollten die Gesamterträge - in einem nach wie vor von niedrigen Zinsen geprägten Marktumfeld - um durchschnittlich mehr als 2,5% pro Jahr (CAGR 2013-2016: +4%) wachsen. Als Wachstumstreiber würden weiterhin die Segmente International Financial Services und Corporate & Institutional Banking fungieren. Bedingt durch Effizienzmaßnahmen werde beim Nettoergebnis ein überdurchschnittlicher Anstieg von über 6,5% pro Jahr (CAGR 2013-2016: +17%) angestrebt. Die Eigenkapitalrendite solle sich in 2020 auf 10,0% beziffern (zum Vergleich bereinigter ROE in 2016: 9,4%). Die harte Kernkapitalquote nach Basel III werde per Ende 2020 bei 12% (zum 31.12.2016:11,5%) und die Leverage Ratio bei 4% (zum 31.12.2016: 4,4%) erwartet.Aus heutiger Sicht würden die Zielsetzungen realistisch erscheinen, böten jedoch – vor allem mit Blick auf die erwartete Erlösentwicklung - durchaus positives Überraschungspotenzial.