Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

65,80 EUR -1,72% (26.04.2017)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (27.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) charttechnisch unter die Lupe.Konstellationen, in denen die Börsenampel sowohl auf Sektor- als auch auf Einzeltitelebene auf "grün" stehe, würden Techniker ganz besonders zu schätzen wissen. Deshalb sollten technisch motivierte Investoren derzeit die BNP-Aktie nicht aus den Augen verlieren. Zu den günstigen Branchenaussichten geselle sich hier nämlich das Lüften des ultimativen charttechnischen "Deckels" bei gut 60 EUR. Seit mehr als sieben Jahren habe die Marktteilnehmer in schöner Regelmäßigkeit auf diesem Niveau der Mut verlassen.Durch die Brille des technischen Analysten betrachtet, scheine auch die Finanzmarktkrise endgültig verarbeitet zu sein, denn dank des jüngsten Freudensprungs sei gleichzeitig die Bodenbildung der letzten Jahre vervollständigt worden. Für ein besonderes Ausrufezeichen sorge in diesem Zusammenhang, dass die positive Weichenstellung mit einem Aufwärtsgap vollzogen worden sei und die technischen Indikatoren (MACD, Aroon) den Ausbruch mit neuen Einstiegssignalen untermauern würden. Die Hochs bei gut 70 EUR würden nun die nächsten Barrieren abstecken, ehe danach sogar die Marke von 77 EUR (Hoch vom Dezember 2007) auf die Agenda rücke.Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:65,33 EUR -0,90% (27.04.2017, 09:05)