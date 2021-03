Wien (www.aktiencheck.de) - Die Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) wies für 2020 einen Nettogewinn von EUR 804 Mio aus, was der am 5. Februar veröffentlichten vorläufigen Zahl entspricht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe seine 2020er-Zahlen berichtet, die wie erwartet signifikant unter den 2019er-Niveaus lägen. Der Ausblick erscheine aber sehr selbstbewusst. Insbesondere die Offensive in Sachen E-Mobilität klinge stark.Tagessieger im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern die Aktie von Volkswagen (die Vorzüge (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) hätten um 6,7% zugelegt, die Stammaktien (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW, NASDAQ OTC-Symbol: VLKAF) gar um 11,6%). Für Schub habe hier u.a. gesorgt, dass der Autobauer eine operative Rendite am oberen Ende der prognostizierten Spanne zwischen 5,0% und 6,5% für 2021 anpeile und zudem kommuniziert habe, für die Folgejahre schnellstmöglichst wieder eine Rendite zwischen 7 und 8% erzielen zu wollen. (17.03.2021/ac/a/m)