ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (05.12.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Der Autobauer habe nicht ausgeschlossen, dass das "generelle" Margenziel für das Kerngeschäft Automobile (EBIT-Marge: 8% bis 10%) auch im Geschäftsjahr 2019 nicht erreicht werde. Belastungsfaktoren seien laut BMW-Finanzvorstand Peter u.a. Zölle, Wechselkurse und Rohstoffe. Zudem werde die Produktion margenstarker Modelle im nächsten Jahr erst nach und nach hochgefahren, so der Manager, weshalb deren Ergebnisbeitrag in 2019 noch nicht voll zum Tragen komme. Insgesamt würden die Unternehmensaussagen Diermeier nicht überraschen. Während im laufenden Geschäftsjahr (Guidance: EBIT-Marge mind. 7%) die Zielverfehlung (erstmals seit Einführung) vor allem auf "Sondereffekte" wie WLTP und Rückrufaktionen zurückzuführen sei, werde der konjunkturelle Gegenwind in 2019 nach Meinung des Analysten zunehmen.Die deutschen Autobauer hätten sich im Anschluss an das gestrigen Treffen mit Vertretern der Trump-Administration verhalten optimistisch gezeigt, die Einführung von US-Importzöllen auf EU-Autoexporte verhindern zu können. Das Zugeständnis werde sein, dass u.a. BMW seine Produktion für den US-Markt verstärkt in die USA verlege.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BMW-Stammaktie nach wie vor mit "halten". Das Kursziel werde bei 81 Euro belassen. (Analyse vom 05.12.2018)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:74,75 EUR +0,43% (05.12.2018, 11:20)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:74,85 EUR +2,03% (05.12.2018, 11:36)