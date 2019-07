ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (11.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW in ernster Gefahr, den Anschluss zu verlieren - Verkaufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Verkauf der Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).CEO Harald Krüger habe seinen Abtritt angekündigt, worauf viele verschreckt reagiert hätten. Der Aktienprofi glaube nicht, dass das seine eigene Idee gewesen sei - da werde sicherlich die Familie Quandt ein Wort mitgeredet haben. Einer der Gründe für seinen Abschied dürfte der jetzt vorgestellte Elektro-Mini sein. BMW habe schon vor zehn Jahren einen Elektro-Mini als Versuchsfahrzeug auf den Markt gebracht, der die gleichen Fahrleistungen gehabt habe wie der Mini jetzt - das halte der Börsenexperte für wirklich enttäuschend. Er beziehe sich auf die Absatzzahlen vom Juni und verweise darauf, dass BMW extrem auf Hybrid setze und dieses Marktsegment erziele nun die stärksten Einbußen - die Kunden würden reine Elektroautos vorziehen. Er sehe also BMW in ernster Gefahr, den Anschluss zu verlieren.Die BMW-Aktie ist ein Verkauf, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.07.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:65,24 EUR -0,62% (11.07.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:65,30 EUR -0,59% (11.07.2019, 22:25)