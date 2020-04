Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (08.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Gegenüber dem Vorjahr seien die Auslieferungen des bayerischen Premium-Herstellers in den ersten drei Monaten 2020 um 20,6% zurückgegangen. Besonders schwach habe sich der chinesische Markt entwickelt: Nach drei Monaten betrage das Absatzminus 30,9%. Dennoch: Erste Analysten würden für die BMW-Aktie die Daumen heben.Trotz der ganzen Hiobsbotschaften in den letzten Wochen sollte man nicht außer Acht lassen, dass es auch positive Nachrichten von BMW gebe. Vorstand Oliver Zipse gehe das Thema Elektromobilität deutlich beherzter an als sein Vorgänger Harald Krüger. Zipse baue auf die Verkaufserfolge der eigenen Elektroautos. Mit dem i3 punkte BMW seit Jahren, der wichtige i4, den der BMW-Vorstand im März vorgestellt habe, werde wie auch der iNext 2021 kommen. Solle heißen: Die Richtung stimme.Die Frage sei ob BMW in Zukunft seinen Weg weiter alleine gehen werde. In Sachen autonomes Fahren bestehe eine Kooperation mit Daimler. Dass beide noch enger zusammenrücken würden, sehe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen eher weniger. "BMW und Daimler passen zunächst mal nicht zusammen. Das würde wohl auch von den Monopolbehörden verboten werden", sage Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Eher werde BMW in Zukunft wohl noch näher an Great Wall heran rücken. Mit seinem chinesischen Partner werde der deutsche Autobauer in Zukunft in einem Gemeinschaftsprojekt den E-Mini in China bauen.Sollte die BMW-Aktie noch einmal in den Bereich zwischen 45 Euro und 46,50 Euro zurücksetzen, so sollten Anleger eine Position riskieren, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:49,35 EUR -0,13% (08.04.2020, 09:44)