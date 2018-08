ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (28.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - BMW im Trendkanal - ChartanalyseDie BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) fiel am 2. Juli 2018 auf ein Tief bei 76,50 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dort sei die Aktie nach oben gedreht und habe eine Aufwärtsbewegung gestartet. Diese lasse sich in einem Trendkanal eingrenzen. Am Freitag habe der Autobauer die untere Begrenzungslinie dieses Kanals getestet. Intraday habe er sogar darunter notiert. Gestern sei es zu einer langen weißen Kerze gekommen. BMW habe sich damit von dem Aufwärtstrend der letzten Wochen gelöst und sogar am Abwärtstrend der letzten Tage gekratzt, der heute bei 82,95 EUR verlaufe. Es sei zu einem leichten Ausbruch gekommen.AusblickBestätige sich dieser Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, dann hätte BMW die Chance auf einen mehrtägigen Aufwärtsschub. Ein Anstieg bis 85,42 EUR oder sogar an die obere Begrenzung des Trendkanals bei aktuell 87,25 EUR sei dabei möglich. Ein Rückfall unter das Tagestief vom Freitag bei 80,76 EUR wäre allerdings ein Verkaufssignal. Abgaben bis 77,07 bis 76,50 EUR würden dann drohen. (Analyse vom 28.08.2018)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:83,40 EUR +0,25% (28.08.2018, 08:00)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:83,19 EUR (27.08.2018)