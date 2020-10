Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (07.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Starke Absatzzahlen in China und Europa hätten den bayerischen Premium-Hersteller im dritten Quartal ein Absatzplus beschert. Nachdem BMW im zweiten Quartal Corona-bedingt noch ein Viertel weniger Autos verkauft habe, habe der Absatz mit 675.680 Autos der Marken BMW und Mini nun um 8,6% über dem Vorjahreszeitraum gelegen. Treiber des Wachstums sei v.a. ein starkes China-Geschäft gewesen.Gute Zahlen von BMW, ohne Zweifel. Dennoch würden Kritiker BMW vorwerfen, zu lange zu wenig für den Wandel hin Richtung Elektromobilität getan zu haben. Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sehe BMW im Vergleich zu Daimler und Volkswagen etwas im Hintertreffen. "BMW ist wohl länger mit den kombinierten Hybridplattformen (Kompromissplattformen) unterwegs - was von der Technik eher nicht die beste Alternative ist", so der Autoexperte gegenüber dem "Aktionär".Fakt sei: In den letzten Wochen habe sich die Stimmung bezüglich der Automobilwerte weiter aufgehellt. Die Zulassungszahlen hätten sich schneller erholt als von vielen Experten erwartet, die Aussagen der Konzernchefs seien von Monat zu Monat positiver geworden.Die BMW-Aktie jedenfalls setze, angetrieben von den guten Nachrichten, ihren Aufwärtstrend fort. Das Papier habe zuletzt ein Kaufsignal geliefert, indem die wichtige 200-Tage-Linie bei 59,48 Euro überwunden worden sei. Nächstes Etappenziel sei die Marke von 67,50 Euro. Hier verlaufe ein horizontaler Widerstand, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:65,75 EUR +2,61% (07.10.2020, 21:10)