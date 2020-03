Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BMW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

38,70 EUR -3,24% (23.03.2020, 16:29)



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

39,04 EUR -5,63% (23.03.2020, 16:14)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (23.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Coronavirus, eine ohnehin schon schwächelnde Konjunktur und dann auch noch strengere Emissions-Grenzwert durch die EU - die Lage der deutschen Automobilindustrie sei ernst. In Folge der Coronavirus-Pandemie habe zuletzt auch BMW die Produktion stoppen können. Zuvor hätten bereits Daimler und VW Produktionsstopps bekannt gegeben.Neben den Folgen der Corona-Krise würden auch die ab diesem Jahr geltenden, strengeren CO2-Vorgaben der EU-Kommission die deutschen Autobauer belasten. So dürfen Neuwagen ab 2020 den Emissions-Grenzwert von 95 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer nicht übersteigen, andernfalls würden Strafzahlungen in Milliardenhöhe drohen.Allerdings gebe es bei der Ermittlung dieses Grenzwertes einige Begünstigungen für die Autobauer. Beispielsweise würden reine Elektroautos mit Null Gramm pro Kilometer die in Berechnung mit einfließen und würden zudem, als Anreiz für die Hersteller, doppelt gewertet.Zusätzlich kämen auch Hybrid-Fahrzeuge, dank dem verbauten E-Motor, auf einen niedrigeren CO2-Ausstoß und würden so das Gesamtergebnis der Hersteller drücken. Dass die rein elektrische Reichweite bei Hybrid-Fahrzeuge derzeit oft nur zwischen 50 bis 100 Kilometern liege, spiele dabei keine Rolle.Wie stark die Auswirkungen der Hybrid-Fahrzeuge tatsächlich sei, zeige folgender Vergleich: Während der aktuelle BMW 330i mit reinem Verbrennungsmotor auf eine CO2-Emission von 133-131 Gramm pro Kilometer komme, betrage des CO2-Ausstoß desselben Modells als Hybrid-Fahrzeug (BMW 330e) lediglich 38-36 Gramm pro Kilometer.Zudem müsse BMW weitere Milliarden in die Hand nehmen, um die Forschung im Bereich Elektromobilität voranzutreiben. Bis 2025 wolle der Konzern mehr als 30 Milliarden Euro investieren."Neue Technologien sind der Schlüssel zur Zukunft der Mobilität. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Fähigkeit, unterschiedlichste Technologien in ein Gesamtsystem zu integrieren: Wer Hardware und Software gleichermaßen beherrscht und zusammenführt, wird nachhaltig die Zukunft des Automobils gestalten. Wir sehen uns hier ganz klar auf der Überholspur", habe CEO Oliver Zipse betont.Im Zuge des globalen Ausverkaufs an den Finanzmärkten sei auch die BMW-Aktie ordentlich unter die Räder gekommen. Zwischenzeitlich sei die Aktie dabei auf ein neues Mehrjahrestief bei 38,50 Euro gefallen. Auch im heutigen Handel müsse die Aktie wieder deutliche Verluste hinnehmen und habe deutlich unterhalb der Marke von 40 Euro notiert. Die Stabilisierungsversuche der vergangenen Tage seien somit gescheitert.Seit Jahresbeginn summieren sich die Kursverluste bei BMW auf über 47 Prozent, Anleger warten eine Bodenbildung ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2020)