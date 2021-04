Börsenplätze BMW-Aktie:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (20.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Ergebnis von BMW für das erste Quartal habe weit über den Schätzungen der Analysten gelegen. Die Frage laute nach Einschätzung von Analysten nun, in welchem Ausmaß BMW-Chef Oliver Zipse bereit sein werde, den Ausblick in dieser Phase des Jahres nach oben zu schrauben.Ein Rekordabsatz im ersten Quartal habe BMW einen überraschend hohen Gewinn beschert. Nach vorläufigen Zahlen habe vor Steuern ein Betrag von 3,76 Milliarden Euro und damit fast fünfmal so viel wie zum Beginn der Corona-Pandemie vor einem Jahr gestanden, wie der DAX-Konzern am Montagabend in München mitgeteilt habe.Das Kerngeschäft mit Autos sei laut Mitteilung deutlich profitabler geworden: Die Gewinnmarge sei hier von 1,3 Prozent vor einem Jahr auf 9,8 Prozent geklettert.Detaillierte Zahlen wolle das Unternehmen am 7. Mai vorlegen.BMW habe besonders das Geschäft in China hervorgehoben. Dank der guten Geschäfte im Reich der Mitte kämen die deutschen Autobauer vergleichsweise gut durch die Krise kommen. Eine Analyse des Beratungsunternehmens EY habe zuletzt ergeben, dass Daimler, Volkswagen und BMW mit einem Umsatzrückgang von 10 Prozent, einem Absatzminus von 14 Prozent und einem Rückgang beim operativen Gewinn von 26 Prozent im Durchschnitt besser abgeschnitten hätten als große Hersteller anderer Nationen.Dieses Jahr bringe BMW mehrere reine Batterieautos auf den Markt. Neben dem i4 auch den vollelektrischen SUV iX3 und später auch das noch größere Technologieflaggschiff iX, ebenfalls ein Stadtgeländewagen. 2023 wolle BMW in 90 Prozent seiner heutigen Marktsegmente mit einem rein elektrischen Modell vertreten sein.BMW setze auf Elektroautos und Hybride. Für den "Aktionär" ist das nicht die beste Strategie der drei deutschen Hersteller. Erste Wahl bleibt Volkwagen vor Daimler, so Jochen Kauper. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link