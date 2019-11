Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (07.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW habe nach einem schwierigen Jahresbeginn in Q3 wieder Tritt gefasst. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sei verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 32,9 Prozent auf 2,29 Mrd. Euro gestiegen. Dennoch reiche das nicht, um dem DAX-Titel neues Leben einzuhauchen. Die BMW-Aktie hinke Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) weit hinterherDie BMW-Zahlen für das Q3 seien gut ausgefallen. Vor allem die viel beachtete operative Marge im Kerngeschäft Automobilbau sei um 2,2 Pp auf 6,6 Prozent geklettert. Allerdings liege BMW hier noch meilenweit hinter dem eigens formulierten Zielkorridor von 8 bis 10 Pp zurück.Der neue BMW-Chef Oliver Zipse habe viel Arbeit vor sich. Er müsse den Konzern schneller und beweglicher machen. Zu träge war sein Vorgänger Harald Krüger, vor allem was das wichtige Thema Elektromobilität angehe. Dabei habe Krüger bei seinem Amtsantritt die besten Voraussetzungen gehabt. Sein Vorgänger Norbert Reithofer habe die Zeichen der Zeit früh erkannt und mit dem Elektroflitzer i3 und dem Hybridmodell i8 zwei Hingucker ins Leben gerufen.Krüger habe die Steilvorlage nicht aufgenommen. Deshalb sei es auch kein Wunder, dass die BMW-Aktie seit Monaten nicht richtig ins Laufen komme. Seit Jahresanfang komme der Autotitel lediglich auf eine Performance von plus 1,8 Prozent. VW liege 28 Prozent vorne, Daimler liege bei Plus 14 Prozent.BMW-Chef Oliver Zipse müsse schnellstmöglich handeln und dem Konzern neue Impulse liefern. Bis dahin ist die BMW-Aktie kein Kauf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Bei gut 72,50 Euro sei der DAX-Titel derzeit weit weg vom Zwischenhoch bei 97,50 Euro Anfang 2018. Ganz zu schweigen vom Rekordhoch im Frühjahr 2015 bei 123,75 Euro. Favorit von DER AKTIONÄR bleibe im Autosektor unter den deutschen Autobauern die Volkswagen-Aktie. VW fahre mit seiner Elektro-Strategie sowohl BMW als auch Daimler weit voraus. Europaweit sollten Anleger Ferrari im Blick haben. (Analyse vom 07.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: