Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.2025 wolle der bayerische Premium-Hersteller seine "Neue Klasse" auf den Markt bringen. Zunächst seien auf dieser Plattform geplant gewesen, alle Antriebsarten - vom Elektromotor bis zum Verbrenner - zu verbauen und mit der Architektur auf der Plattform Modelle vom unteren Segment bis hin zur Luxusklasse abzudecken. Diese Pläne seien jetzt aber verworfen worden, wie BMW-Chef Oliver Zipse im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen erklärt habe.So solle die "Neue Klasse" zunächst hauptsächlich auf das Mittelklasse-Segment ausgerichtet sein und sich auf das 3er-Segment konzentrieren. Aus welchem Grund die für hohe Flexibilität entwickelte Architektur vorerst nur für die Mittelklasse eingesetzt werde, sei nicht bekannt. Allerdings sollten noch weitere Modelle auf der Plattform folgen. Die Fertigung der neuen Klasse solle dann 2025 in dem ungarischen Werk in Debrecen anlaufen.Interessanter und von größerer Tragweite dürfte jedoch sein, dass auf der Plattform nur ein elektrischer Antrieb installiert werde. Zipse begründe das mit dem Marktstart der "Neuen Klasse". Wenn diese auf den Markt komme, werde der Markt auch eine Größe erreicht haben, bei der es sinnvoll sei, nur einen Antriebsstrang für diese Architektur anzubieten.Eine klare Ansage, wann der Ausstieg aus dem Verbrenner-Geschäft erfolgen solle, gebe es damit im Gegensatz zu anderen Autobauern immer noch nicht. BMW wolle bis 2025 2 Mio. rein elektrische Fahrzeuge verkauft haben und bis 2030 solle die Hälfte der verkauften Fahrzeuge batteriebetrieben sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: