Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (17.05.2019/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Ohrfeige für BMW-Chef Harald Krüger. Auf der Hauptversammlung am Donnerstag habe der BMW-Vorstandsvorsitzende ein schlechtes Zeugnis von den Aktionären bekommen. Es habe Kritik gehagelt. Kein Wunder, dass die Aktie nicht in die Gänge komme.Schwierige Phase für BMW-Vorstand Harald Krüger. Kartellstrafe, Gewinneinbruch, Kursverlust und Dividendenkürzung: "Von BMW kommen derzeit nur Hiobsbotschaften", habe Janne Werning von Union Investment, der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, gesagt.Dabei habe Harald Krüger vor seinem Amtsantritt beste Voraussetzungen gehabt, BMW in die richtige Richtung zu lenken. Ex-Vorstand Norbert Reithofer habe frühzeitig mit seinem Team den Elektroflitzer i3 und das Hybridmodell i8 entwickelt. Krüger habe die Steilvoralge aber nicht aufgenommen, sondern eher verwaltetet, als neue Innovationen geschaffen.Die Vizepräsidentin der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW), Daniela Bergdolt, habe gesagt: "Ich bin nicht zufrieden mit BMW!" Viele Probleme seien hausgemacht, BMW habe die Zeichen der Zeit zu spät erkannt. "Sie haben sich viel zu lange auf Ihrer Position der Stärke ausgeruht", habe Bergdolt der Konzernspitze vorgeworfen. Sie erwarte von BMW eine Strategie, "die Tesla vom Tisch bläst". Der US-Rivale gelte als Elektroautopionier und wachse mit seinem ersten Massenmarktmodell Model 3 derzeit stark.Aktuell notiere die BMW-Aktie nur noch knapp über dem Widerstand bei 65,65 Euro. Werde dieser unterschritten, könnte die Aktie durchaus in den Bereich um 63,40 Euro fallen. Bei BMW würden derzeit neue Impulse durch die Konzernführung fehlen.Die BMW-Aktie ist kein Kauf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Anleger sollten Daimler oder VW vorziehen. (Analyse vom 17.05.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link