Börsenplätze BMW-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

82,58 EUR -1,00% (03.09.2018, 15:41)



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

82,65 EUR -1,01% (03.09.2018, 15:53)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (03.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Am Sonntag sei es soweit. Am Münchner Flughafen möchte BMW unter dem Projektnamen iNext die Elektromobilität auf das nächste Level bringen. Völlig selbständiges Fahren und eine Reichweite wie ein Benziner verspreche BMW-Chef Krüger - jedoch erst ab 2021. Dass der Autobauer seine Zukunftsvision diese Woche präsentiere, sei kein Zufall, denn auch Daimler stelle am Dienstag den neuen Elektro-SUV EQC vor.Viel sei über iNext bislang nicht bekannt. Dank neuer Stromspeicher-Technologie solle eine Reichweite von 700 Kilometer locker möglich sein. Teslas Model 3 müsse nach 350 Kilometern an die Steckdose. Völlig klar, dass die 700 Kilometer des iNext in Relation zu aktuellen Reichweiten wenig Aussagekraft hätten, schließlich seien es noch drei Jahre hin bis 2021.Im Konkurrenzkampf müsse sich der iNext vor Daimlers EQC jedoch nicht verstecken. Beim 2019er E-SUV der Stuttgarter sei nach 400 Kilometern Schluss. Es werde spekuliert, dass es sich beim iNext auch um einen SUV handeln könnte. Der Innenraum solle stark futuristisch geprägt sein - Knöpfe ersetze BMW vollständig durch Hologramme.Abseits der Zukunftspläne von BMW gebe es auch positive Neuigkeiten in der Gegenwart. Im Frühjahr schien es so, als käme BMW im Abgasskandal schwer unter die Räder. Für die Staatsanwaltschaft wäre die Sache jetzt überraschend schnell erledigt: Gegen eine Strafzahlung von 10 Mio. Euro wäre BMW aus dem Schneider - ganz ohne Anklage und Prozess. Denn BMW hätte nicht betrogen und manipuliert, sondern "nur" geschlampt, so die Sichtweise der Staatsanwaltschaft. Es sei wahrscheinlich, dass der Konzern das Angebot akzeptiere - ein offizielles Statement fehle bislang.Ein angeblich spektakuläres E-Auto und der Abgasskandal scheine fast abgehakt. Die positiven Impulse seien da. Investoren würden sich heute jedoch unbeeindruckt zeigen. Im Gegenteil: Das Wertpapier falle um 1% und liege damit nur knapp vor Volkswagen und Daimler - den aktuellen DAX-Schlusslichtern.Bereits investierte Anleger sollten bei der BMW-Aktie einen engen Stopp bei 80,30 Euro setzen. Trader würden auf das Kaufsignal bei 86,25 Euro warten. Dort liege die 200-Tage-Line.Für längerfristig ausgerichtete Investoren gilt weiterhin: Abwarten, so Jonas Lerch von "Der Aktionär" in einer aktuellen BMW-Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link