Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

81,89 EUR -1,05% (01.10.2021, 09:10)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie: 519000

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie: BMW

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (01.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Wegen der anziehenden Preise bei Neu- und Gebrauchtwagen blicke der bayerische Premium-Hersteller optimistischer auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Dieser Effekt überkompensiere die weiterhin angespannte Liefersituation bei Halbleitern auch in den nächsten Monaten mit Beeinträchtigungen von Produktion und Absatz, habe BMW mitgeteilt.Der Prognosekorridor für die EBIT-Marge im Segment Automobile sei auf 9,5 bis 10,5% erhöht worden. Der Prognosekorridor für den Return on Equity für das Segment Finanzdienstleistungen steige auf 20 bis 23%.Die positiven Ergebniseffekte würden sich auch erhöhend auf das Konzernergebnis vor Steuern auswirken, für das BMW unverändert eine deutliche Steigerung erwarte. Für den Free Cashflow des Segments Automobile werde nunmehr mit einem Wert von rund 6,5 Mrd. Euro gerechnet.Das Geschäft bei den deutschen Autobauern laufe. Die Aktien seien relativ günstig bewertet und die Charts hätten sich seit den Coronatiefs im März 2020 top entwickelt. "Der Aktionär" habe BMW im Februar zum Kauf empfohlen. Wer investiert sei, bleibe angesichts der guten Nachrichten dabei. "Der Aktionär" bevorzuge derzeit aber Daimler und Volkswagen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:82,45 EUR -2,37% (01.10.2021, 09:23)