Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

71,90EUR -2,06% (05.04.2019, 22:25)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (07.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Chief Editor "Börsen.Briefing" - dem täglichen Newsletter des Anlegermagazins "Der Aktionär" - nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Dem bayerischen Premium-Hersteller drohe Ungemach. Weil BMW von der EU-Kommission im Kartellverfahren einen "Bußgeldbescheid in signifikanter Höhe" erwarte, bilde der Autokonzern eine Rückstellung in Höhe von voraussichtlich über 1 Mrd. Euro. Für die EBIT-Marge von BMW verheiße das nichts Gutes. Sie dürfte voraussichtlich 1 bis 1,5% unter dem bisherigen Korridor von 6 bis 8% liegen und deutlich niedriger ausfallen als zuletzt prognostiziert.Das werde den Aktionären gar nicht schmecken. BMW habe zuvor jede Schuld von sich gewiesen. Es habe keine Preis- oder Gebietsabsprachen zu Lasten von Kunden oder Lieferanten gegeben, so das Unternehmen. Zugleich habe der Autobauer angekündigt, sich gegen die Vorwürfe der EU-Kommission "wenn erforderlich mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen".Trotzdem und trotz der Ankündigung, gegen die mögliche Strafe mit allen Mitteln vorzugehen, sei die BMW-Aktie im späten Freitagshandel auf der Handelsplattform Tradegate unter Druck geraten. Damit drohe zu Beginn der neuen Woche ein holpriger Start in den Handel, so Leon Müller, Chief Editor "Börsen.Briefing". (Analyse vom 07.04.2019)Mit Material von dpa-AFXBörsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:73,79 EUR +0,61% (05.04.2019, 17:35)