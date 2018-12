Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

70,03 EUR -2,17% (10.12.2018, 15:56)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (10.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Am Dienstag entscheide das britische Unterhaus über den Brexit-Vertrag mit der EU. Das ganze Gezerre rund um das Thema wirke seit Monaten wie ein Bremsklotz für die Performance der BMW-Aktie. BMW sei im Vergleich zu Volkswagen und Daimler am stärksten auf der Insel engagiert. Vier Werke mit 8.000 Mitarbeitern betreibe der Münchner Autobauers in Großbritannien. Der Konzern baue in England u.a. den Mini und verschiedene Motor-Varianten, die dann in den Werken in Deutschland weiter verarbeitet würden. Das Werk in Hams Hall beispielsweise habe 2017 über 300.000 Motoren für BMW hergestellt.Die Sorge für BMW in den letzten Monaten: Komme es zum harten Brexit, würden viele Bauteile für die Fabriken in England nicht mehr rechtzeitig angeliefert werden können. Der Grund seien zusätzliche Zollkontrollen und lange Staus für Brummis am Ärmelkanal.Kein Wunder also, dass die BMW-Aktie in den letzten Monaten weitaus schlechter als Rivale VW abschneide. Auch die Vorstellung des iNext könnte die Investoren nicht überzeugen. Während Tesla weiter auf die Tube drücke und auch Jaguar seinen Elektroflitzer I-Pace bereits bei den Händlern stehen habe, werde BMW den iNext erst 2021 vermarkten. BMW habe damit seine exzellente Ausgangsposition in Sachen E-Mobilität (i3, i8) großzügig aus der Hand gegeben.Bei dem Autotitel dränge sich nach wie vor kein Kauf auf. Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät bei der BMW-Aktie abzuwarten! (Analyse vom 10.12.2018)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:70,32 EUR -1,94% (10.12.2018, 15:43)