Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (25.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie scheint gut unterstützt - AktienanalyseDie BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) hat mit 254.862 verkauften Fahrzeugen und einer Steigerung von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ihren besten März-Absatz aller Zeiten erzielt, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Für das erste Quartal stehe ebenfalls ein Rekord zu Buche: Die BMW Group habe seit Jahresbeginn 587.237 Einheiten ihrer drei Premiummarken BMW, MINI und Rolls-Royce an Kunden rund um den Globus ausgeliefert, ein Plus von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.Charttechnisch scheine die BMW-Aktie gut unterstützt. Als Unterstützungsmarke diene demzufolge das aktuelle Monatstief bei 81,76 Euro. Zuvor könnte die 200-Tage-Linie, welche aktuell bei 81,77 Euro verlaufe, dem Kurs Rückendeckung geben. Das aktuelle Jahrestief bei 81,10 Euro stellt zudem eine signifikante Unterstützungsmarke dar, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.04.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:87,16 EUR -0,31% (25.04.2017, 11:18)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:87,281 EUR -0,20% (25.04.2017, 11:32)