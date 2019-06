ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (03.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie macht einen bärischen Eindruck - ChartanalyseDie BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) befindet sich seit einem Allzeithoch bei 123,75 EUR aus dem März 2015 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Juli 2016 sei die Aktie auf ein Tief bei 63,38 EUR zurückgefallen. Nach einer starken Erholung auf 97,50 EUR sei BMW im Januar 2018 wieder nach unten gedreht und am 23. Mai 2019 unter das Tief bei 63,38 EUR abgefallen. Zunächst habe sich BMW zwar wieder über diese Marke gerettet, aber seit Mittwoch würden die Tagesschlusskurse darunter liegen. Am Freitag habe der Wert sogar ein Abwärtsgap zwischen 62,86 und 62,15 EUR gerissen.Das Chartbild der BMW-Aktie mache einen bärischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen könnte die Aktie daher weiter unter Druck stehen und in Richtung 50,00 EUR abfallen. Damit sich das Chartbild verbessere, müsste BMW zunächst über 63,38 EUR zurückkehren und sich auch wieder darüber etablieren. Dann wäre zunächst eine Erholung in Richtung 66,40 bis 66,69 EUR möglich. (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:62,02 EUR -1,63% (31.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:61,99 EUR +0,18% (03.06.2019, 08:40)