Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

84,55 EUR -0,61% (06.12.2017, 16:07)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (06.12.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Autokonzerns BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) zu kaufen.Die weltweiten Automobil-Verkaufszahlen nach zehn Monaten 2017 seien mit Ausnahme der USA (-1,7%) recht positiv ausgefallen: China +3,0%, Europa +3,8%, Japan +7,2%, Indien +8,7%. Für 2017 rechne Schwope in China mit Steigerungen des Absatzes um rund 3%, so dass mehr als 24 Mio. Fahrzeuge einen Käufer fänden. 2018 könnte der Markt weiter um bis zu 3% auf über 25 Mio. Pkw wachsen. Während in Europa 2017 der Pkw-Absatz um rund 4% zulegen dürfte, kalkuliere der Analyst für 2018 noch mit einem Wachstum von bis zu 3%. Für das laufende Jahr 2017 rechne er in den USA erstmals wieder mit einem leichten Rückgang der Absatzzahlen um 1,5% auf 17,3 Mio. Fahrzeuge. Im Jahr 2018 scheine ein stärkerer Rückgang des amerikanischen Automarktes um bis zu 5% im Bereich des Möglichen.Das Wettrennen der Automobil-Konzerne um den Titel des größten Herstellers der Welt dürfte trotz des Diesel-Skandals 2017 erneut Volkswagen (10,6 Mio.) vor Toyota (10,5 Mio.) für sich entscheiden. Auch 2018 sehe Schwope den Volkswagen-Konzern mit rund 10,9 Mio. Einheiten vor Toyota mit 10,8 Mio.Bei den Premium-Herstellern rechne Schwope sowohl im Jahr 2017 als auch 2018 für Mercedes-Benz mit den stärksten Absatzzahlen. Zweitgrößter Premium-Hersteller sollte in beiden Jahren BMW vor Audi werden. Damit würden die Stuttgarter die Führung, die sie letztes Jahr zurückerobert hätten, verteidigen. Langfristig dürfte es allerdings ein relativ enger Zweikampf zwischen den drei deutschen Herstellern um die Premium-Krone bleiben.Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:84,29 EUR -1,37% (06.12.2017, 15:56)