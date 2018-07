ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (04.07.2018/ac/a/d)



MünchenDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die BMW-Aktie habe zuletzt tatsächlich die Kreuzunterstützung aus den Tiefs von Dezember 2017 und März 2018 bei 82,87/81,82 EUR sowie dem Aufwärtstrend seit Herbst 2016 (akt. bei 82,68 EUR) preisgeben. Damit würden die Hochs bei 90,68/97,50/93,87 EUR eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation definieren, deren langfristiges Abschlagspotenzial auf rund 15 EUR taxiert werden könne. Auch die trendfolgenden Indikatoren würden zur Vorsicht mahnen. Während der MACD auf Wochenbasis "short" positioniert sei, habe der Trendfolger im Monatsbereich gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Derzeit stehe der nächste Rückzugsbereich aus dem Jahrestief von 2017 bei 77,07 EUR und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des gesamten Erholungsimpulses von Juli 2016 bis Januar 2018 (76,43 EUR) im Fokus. Ein Bruch dieser Unterstützungszone liefere den Bären eine zusätzliche Bestätigung an die Hand. Die Tiefs bei rund 72 EUR würden dann das nächste Anlaufziel markieren, ehe Anleger ihren Blick langsam auf das Tief vom Juli 2016 (63,41 EUR) richten müssten. Den Stopp für bestehende "Shorts" würden sie auf das Niveau des Märztiefs (81,82 EUR) nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in ihrer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.07.2018)