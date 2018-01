Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (03.01.2018/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktiennalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Der Münchener Autokonzern erwarte, dass durch die US-Steuerreform ein Sonderertrag im Steuerergebnis von 0,95 bis 1,55 Mrd. Euro resultiere, der in Q4 2017 verbucht werde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies habe jedoch keinen Einfluss auf das EBT und den Cashflow. BMW habe aber noch nicht quantifizieren können, welchen saldierten Effekt die US-Steuerreform nach 2017 habe.Das E-Auto-Absatzziel für 2017 habe BMW eigenen Nagaben zufolge erreicht. Diermeier habe seine EPS-Prognosen nach oben revidiert. Neben dem tiefgreifenden Strukturwandel und den regulatorischen Herausforderungen würden der Kartellverdacht und Hinweise auf eine Dieselabgas-Manipulation für die BMW-Aktie kursbestimmend bleiben.Sven Diermeier, Aktiennalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die BMW-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 90 Euro bekräftigt. (Analyse vom 03.01.2018)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:86,65 EUR +0,29% (03.01.2018, 10:27)