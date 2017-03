Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (31.03.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Rekordserie auf sieben Jahre erhöht! AktienanalyseBMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) hat seine Rekordserie auf sieben Jahre erhöht, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im vergangenen Geschäftsjahr habe der Konzern abermals Bestwerte bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Um den profitablen Wachstumskurs auch in Zukunft fortzusetzen, habe die BMW Group die Strategie bekräftigt, ihre führende Rolle in puncto Innovationen mit neuen Modellen und Technologien auszubauen.Die Ziele seien klar definiert: Im laufenden Geschäftsjahr 2017 wolle die Autoschmiede mit Firmensitz in München die geschäftliche Rekordserie der vergangenen Jahre fortsetzen. Der Vorstand peile abermals neue Höchstwerte bei Absatz, Umsatz und Ertrag an. Dabei erwarte der Konzern leicht steigende Auslieferungen im Kernsegment Automobile, in dem die Pkw-Marken BMW, MINI und Rolls-Royce zusammengefasst seien. Der Umsatz solle im Hauptbetätigungsfeld ebenfalls leicht steigen.2016 hätten die Bayern, die sich eigenen Angaben zufolge als einziger Hersteller weltweit ausschließlich auf das Premium-Segment konzentrieren würden, insgesamt 2,367 Mio. Pkws verkauft und damit 5,3% mehr als im Vorjahr. Die Kernmarke BMW habe dabei ein Plus von 5,2% auf 2,003 Mio. Einheiten verzeichnet. Der Segmentumsatz habe sich um 1% auf 86,42 Mrd. Euro erhöht. Inklusive der anderen Bereiche Motorräder und Finanzdienstleistungen (z.B. Leasing, Händlerfinanzierung, Flottenmanagement) hätten sich die Konzerneinnahmen auf 94,16 Mrd. Euro summiert und damit den Vorjahreswert um 2,2% übertroffen. Ferner habe sich das Vorsteuerergebnis (EBT) um 4,8% auf den Rekordwert von 9,67 Mrd. Euro erhöht. Dazu beigetragen hätten die in den drei operativen Segmenten jeweils erzielten Bestwerte. Unter dem Strich habe der Konzern einen Jahresüberschuss von 6,91 Mrd. Euro (+8%) verbucht. Für 2017 gehe BMW davon aus, das EBT abermals zu toppen und erwarte einen leichten Zuwachs.Um die geschäftlichen Ziele zu erreichen und auch langfristig weiterhin nachhaltig profitabel zu wachsen, fokussiere sich das Unternehmen konsequent auf das Premium-Segment und die Innovationsführerschaft in diesem Bereich. Passend zu dieser Strategie wolle BMW das Produktportfolio in den nächsten Jahren deutlich verjüngen. 2017 und 2018 sollten mehr als 40 neue und überarbeitete Modelle der drei Premiummarken auf den Markt gebracht werden. Außerdem wolle der Konzern seine Elektrifizierungsstrategie konsequent fortsetzen. Wie die Konkurrenz setze man auch in München auf das Zukunftsthema Elektromobilität. Erklärtes Ziel sei es, dass im Jahr 2025 etwa 15% bis 25% des eigenen Absatzes elektrifiziert seien. 2017 wolle BMW 100.000 Elektrofahrzeuge ausliefern und damit genauso viel wie in den drei Vorjahren zusammen.Als einen Pluspunkt erachten die Analysten der DZ BANK die derzeit vergleichsweise ausgewogene Absatzverteilung in den drei großen Marktregionen Europa, Asien und Amerika. Zu den geschäftlichen Risiken gehöre ihrer Ansicht nach eine zunehmende Verschärfung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in puncto Emissionen bei konventionell betriebenen Fahrzeugen. BMW begegne diesem Risiko mit dem Konzept "Efficient Dynamics". Es umfasse den Antrieb, das Energiemanagement und das Fahrzeugkonzept, um Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen zu minimieren. Zu den weiteren Risiken gehöre ein zunehmender Wettbewerbsdruck sowie die wachsende Gefahr protektionistischer Entwicklungen in wichtigen Absatzmärkten, wie den USA und China.Die Aktie der BMW AG habe sich aus Sicht der Analysten in den vergangenen Jahren in einem übergeordneten Aufwärtstrend bewegt. Dessen Ausgangspunkt habe das zyklische Tief vom Oktober 2008 bei 16,00 Euro gebildet. Nachdem die Kursnotierung im Zuge der Aufwärtsbewegung im Juli 2011 ein Hoch bei 73,85 Euro markiert habe, habe man eine längere Korrekturphase gesehen, während der sich die Marke von 74 Euro als Widerstand erwiesen habe. Dieser Widerstand sei im September 2013 überwunden worden. Die BMW-Aktie habe darauf weiter an Wert gewonnen und im März 2015 ein Rekordhoch bei 123,75 Euro erreicht. Ausgehend von diesem Rekordstand sei es ab April 2015 erneut zu einer Korrektur gekommen.Zwischen Februar und November 2016 habe man im Bereich 66,00/63,38/72,02 Euro die Ausbildung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation gesehen. Aus der im November 2016 vollendeten Trendwendeformation lasse sich ein Kursziel von 97,50 Euro ableiten, das bis Ende dieses Jahres erreicht werden sollte. Um das bullische Szenario nicht zu gefährden, sollte die BMW-Aktie allerdings nicht mehr unter die Nackenlinie bzw. das Niveau der rechten Schulter (72,02 Euro) zurückfallen so die Analysten der DZ BANK. (Ausgabe vom 31.03.2017)