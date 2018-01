ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



519000



BMWF



BMW



BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (12.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Neuer Absatzrekord! AktienanalyseBei BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) läuft es weiter rund, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Wie der Konzern mitgeteilt habe, habe er im letzten Jahr seinen erfolgreichsten Jahresabsatz aller Zeiten erzielt und dadurch zum siebten Mal nacheinander einen Rekord aufgestellt. Der weltweite Absatz sei um 4,1 Prozent auf rund 2,46 Millionen Fahrzeuge geklettert. Vor allem im letzten Quartal hätten die Münchener mit einem Anstieg um 8,8 Prozent noch einmal einen Endspurt hingelegt. Asien sei 2017 der wichtigste Treiber des Wachstums gewesen, wobei China mit einem Plus von 15,1 Prozent auf rund 600.000 Automobile den größten Beitrag geleistet habe. In Europa hätten die Auslieferungen um 0,9 Prozent auf 1,1 Millionen zugelegt.Für Deutschland habe der Premiumhersteller einen Anstieg um 0,8 Prozent auf rund 310.000 Fahrzeuge gemeldet. An der Börse sei es im letzten Jahr dagegen weniger rund für die BMW-Aktie gelaufen. Mit einem Minus von zwei Prozent sei sie trotz eines steigenden Marktumfeldes auf der Stelle stehen geblieben. Mit dem Jahreswechsel hätten jedoch auch die Notierungen ihren Motor gestartet und seien bislang im Januar auf ein Hoch bei 90,67 Euro gestiegen. Dort befinde sich noch eine Hürde. Nach unten könnten die aktuell bei 84,61 Euro verlaufende 200-Tage-Linie und das Tief von Dezember um 83 Euro als Unterstützungen beachtet werden, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 12.01.2018)Börsenplätze BMW-Aktie:89,55 EUR +0,97% (12.01.2018, 10:55)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:89,59 EUR +0,48% (12.01.2018, 11:09)