Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (03.08.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Halbjahreszahlen zum Kauf der Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Über den Münchener Autokonzern würden momentan die dunklen Wolken des Diesel- und des Kartell-Skandals drohen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotzdem gehe Schwope davon aus, dass BMW in diesem Jahr neue Rekordwerte bei Absatz, Umsatz und Ergebnisgrößen erzielen werde. Die Elektroautos der Marke BMW i, die noch ein Nischendasein fristen würden, dürften dem bayerischen Autobauer nicht zuletzt angesichts möglicher Elektroauto-Quoten in China und mit Blick auf den Diesel-Skandal in den nächsten Jahren noch viel Freude bereiten. BMW sollte 2017 erstmals mehr als 100.000 Elektroautos verkaufen. Die Beschlüsse des "Diesel-Gipfels" dürften für BMW zu wenig spürbaren Kosten im dreistelligen Millionen-Bereich führen. Drohende Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge seien infolge des Gipfels aber bei weitem nicht vom Tisch.Seit dem 52-Wochen-Hoch habe die BMW-Stammaktie mehr als 10% ihres Wertes verloren, womit mögliche Kosten der Diesel- und Kartellthematiken bereits "eingepreist" sein könnten.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die BMW-Stammaktie gemäß der Rating-Systematik von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel bleibt unverändert bei 88 Euro. (Analyse vom 03.08.2017)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:79,38 EUR +0,66% (03.08.2017, 17:35)